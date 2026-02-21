Este sábado, 21 de febrero de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 664,91 euros. El valor de apertura refleja una variación del -1,59637 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva indica un posible crecimiento en el valor del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -1.48%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 27.74%, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo y una rentabilidad atractiva para los inversores que han mantenido su posición en esta criptomoneda. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 10.47%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.