La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este sábado, 20 de diciembre de 2025 en España es de 698,19 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -4,64%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en el valor del Bitcoin Cash frente al euro.

La tendencia positiva indica un creciente interés y demanda por el Bitcoin Cash, lo que podría estar impulsando su precio al alza.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 11.04%, lo que refleja un aumento en el interés y la demanda por esta moneda digital. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 98.25%, evidenciando una tendencia alcista significativa que ha atraído a inversores y entusiastas del mercado de criptomonedas. Esta evolución sugiere un potencial de rentabilidad considerable, aunque también implica riesgos inherentes a la volatilidad del mercado.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 79.94%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.12%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.