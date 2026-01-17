En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este sábado, 17 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 688,57 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,07% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda y el interés por esta criptomoneda.

La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas sobre el futuro del Bitcoin Cash frente al euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -4.66%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 48.76%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque puede haber momentos de volatilidad, Bitcoin Cash ha mantenido una trayectoria ascendente en su valor general.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 26.78%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 688,6 euros.