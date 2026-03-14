Este sábado, 14 de marzo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 528,19 euros, cifra que refleja una variación del -0,5% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda y el interés por Bitcoin Cash en el mercado. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 3.12%, lo que sugiere un ligero repunte en su cotización. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -7.34%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, su valor general ha disminuido en el transcurso del tiempo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis continuo para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 14.99%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.