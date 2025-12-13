En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este sábado, 13 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 673,57 euros, cifra que refleja una variación del -1,27% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en el valor del Bitcoin Cash frente al euro.

La tendencia positiva indica un creciente interés y demanda por el Bitcoin Cash, lo que podría estar impulsando su precio al alza.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -0.21%, lo que sugiere una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 102.46%, evidenciando una tendencia positiva y un crecimiento significativo en su rentabilidad a largo plazo. Esta evolución refleja el interés continuo de los inversores y la adaptabilidad de la criptomoneda en un mercado en constante cambio.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 27.54%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.