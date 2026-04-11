Este sábado, 11 de abril de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 514,79 euros. El valor de apertura refleja una variación del 17,703131 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda o confianza en Bitcoin Cash frente al euro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 2.78%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -15.86%, indicando que, a pesar de la reciente alza, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 18.55%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 54.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 492,7 euros.