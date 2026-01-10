En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este sábado, 10 de enero de 2026 en España es de 743,32 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,61%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento.

La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en el valor del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -1.64%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 71.85%, evidenciando una tendencia positiva a largo plazo que ha atraído el interés de inversores y entusiastas de las criptomonedas. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un crecimiento significativo anual sugiere que, a pesar de las caídas temporales, Bitcoin Cash sigue siendo una opción rentable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 14.87%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.