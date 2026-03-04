La cotización del Bitcoin Cash este miércoles, 4 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 542,5 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,37% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un interés creciente en el Bitcoin Cash en relación con el euro. Este aumento podría estar impulsado por factores como la adopción de criptomonedas y la volatilidad del mercado financiero tradicional. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -0.42%, lo que refleja una tendencia de estabilidad en un mercado volátil. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se evidencia una variación más significativa del -3.11%, lo que sugiere que, a pesar de algunos altibajos, la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su rentabilidad a largo plazo. Esta evolución puede ser indicativa de la incertidumbre en el mercado de criptomonedas y la necesidad de los inversores de evaluar cuidadosamente sus decisiones. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana, con un 44.25%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 519,8 euros.