En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 3 de diciembre de 2025, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 695,18 euros. El valor de apertura refleja una variación del -345,92319 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 9.09%, lo que refleja un crecimiento notable en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, alcanzando un 92.61%, lo que indica una evolución positiva y una rentabilidad atractiva para los inversores. Estos datos sugieren que Bitcoin Cash ha mantenido un desempeño sólido, captando el interés de quienes buscan oportunidades en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 68.56%, es mayor que la volatilidad anual del 65.44%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.