Este miércoles, 26 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 623,48 euros, cifra que refleja una variación del 2,67% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto indica un crecimiento en el valor de ambos activos, sugiriendo un aumento en la confianza del mercado.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.4%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 64.9%, evidenciando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta tendencia sugiere un interés renovado en la criptomoneda, impulsada por factores del mercado y la adopción creciente de las criptomonedas en general.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 70.96%, es mayor que la volatilidad anual del 65.24%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.