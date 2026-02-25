La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 25 de febrero de 2026 en España es de 608,55 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 6,41%. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica un crecimiento en el valor de Bitcoin Cash en relación con el euro, sugiriendo un aumento en la confianza del mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -8.08%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 15.35%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento sostenido en el mediano plazo. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque puede haber momentos de volatilidad, Bitcoin Cash sigue siendo una opción rentable para los inversores a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 93.52%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.72%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.