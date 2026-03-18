Este miércoles, 18 de marzo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 516,45 euros, cifra que refleja una variación del -4,59% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -2.71%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -14.46%, evidenciando una pérdida de rentabilidad en el largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial como criptomoneda, Bitcoin Cash enfrenta desafíos en su valorización en el mercado. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 34.39%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.