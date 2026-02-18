Este miércoles, 18 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 664,14 euros, cifra que refleja una variación del -0,45% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por esta criptomoneda. La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas respecto al futuro del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más compradores en el mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -0.82%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 35.36%, evidenciando una tendencia positiva a largo plazo que ha atraído el interés de inversores y entusiastas de las criptomonedas. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un sólido aumento anual sugiere que, a pesar de las variaciones, Bitcoin Cash sigue siendo una opción rentable en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 73.58%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 60.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.