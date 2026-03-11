Este miércoles, 11 de marzo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 529,52 euros, cifra que refleja una variación del 2% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en el valor del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.41%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -12.1%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 27.45%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.76%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.