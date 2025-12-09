En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este martes, 9 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 684,1 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,35% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin Cash en comparación con el euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 2.02%, lo que refleja una estabilidad en su rendimiento a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable crecimiento del 104.98%, evidenciando un interés creciente y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta combinación de resultados sugiere que, a pesar de las fluctuaciones, Bitcoin Cash ha mantenido una trayectoria positiva en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 54.93%, es menor que la volatilidad anual del 62.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.