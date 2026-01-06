En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este martes, 6 de enero de 2026 en España es de 740,46 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,02%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Bitcoin Cash están aumentando frente al euro.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 6.42%, lo que refleja una tendencia positiva en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, alcanzando un 78.48%, lo que indica un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Bitcoin Cash y su potencial como activo digital en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 36.75%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.