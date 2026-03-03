Este martes, 3 de marzo de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 510,35 euros. El valor de apertura refleja una variación del -401,24955 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que 0. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés renovado en la criptomoneda. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -9.76%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, la variación ha sido del -3.05%, indicando que, a pesar de la reciente baja, la criptomoneda ha mantenido una relativa estabilidad en un horizonte más amplio. Esta combinación de datos sugiere que, aunque enfrenta desafíos en el corto plazo, su rentabilidad a largo plazo podría ser más favorable si se considera el contexto general del mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 25.56%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 510,3 euros.