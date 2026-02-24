La cotización del Bitcoin Cash este martes, 24 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 558,73 euros. Esta cifra refleja una variación del -4,59% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -15.37%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se puede notar una variación positiva del 4.28%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha logrado mantener una rentabilidad moderada en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque enfrenta desafíos inmediatos, Bitcoin Cash sigue siendo una opción viable para los inversores a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 79.37%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.45%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.