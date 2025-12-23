En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este martes, 23 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 677,52 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,84% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 2.03%, lo que refleja una estabilidad moderada en su cotización. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca una variación significativa del 87.22%, indicando un crecimiento notable en su rentabilidad. Este aumento sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible consolidación en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 78.69%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.89%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.