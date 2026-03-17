La cotización del Bitcoin Cash este martes, 17 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 548,61 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,21% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en el valor del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 4.4%, lo que sugiere un ligero repunte en su cotización. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -6.78%, indicando que, a pesar de la reciente recuperación, su valor general ha disminuido en el transcurso del tiempo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis continuo para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 13.72%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.