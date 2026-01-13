En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este martes, 13 de enero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 711,51 euros, cifra que refleja una variación del -1,49% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -3.52%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un aumento significativo del 68.58%, evidenciando una tendencia positiva a largo plazo que ha atraído el interés de inversores y entusiastas de las criptomonedas. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un crecimiento robusto anual sugiere que, a pesar de las caídas temporales, Bitcoin Cash sigue siendo una opción rentable en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 30.38%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.