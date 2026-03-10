La cotización del Bitcoin Cash este martes, 10 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 526,28 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,74% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva indica un posible crecimiento en el valor del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -2.09%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -10.82%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad persistente y la necesidad de que los inversores consideren cuidadosamente los riesgos asociados a su inversión en Bitcoin Cash. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 28.61%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.