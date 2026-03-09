Este lunes, 9 de marzo de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 522,18 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un interés creciente en el Bitcoin Cash en relación con el euro. Este aumento podría estar impulsado por factores como la adopción de criptomonedas y la volatilidad del mercado financiero tradicional. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -3.84%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -12.01%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial como criptomoneda, Bitcoin Cash ha enfrentado desafíos en su rentabilidad, lo que podría influir en la percepción de los inversores y en su adopción en el mercado. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 39.89%, es menor que la volatilidad anual del 59.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.