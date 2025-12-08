En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 8 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 679,52 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,52% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en el valor del Bitcoin Cash frente al euro.

La tendencia positiva indica un creciente interés y demanda por el Bitcoin Cash, lo que podría estar impulsando su precio al alza.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -1.19%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 106.98%, evidenciando un crecimiento significativo en su rentabilidad a largo plazo. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un rendimiento positivo en el año sugiere que, a pesar de las caídas temporales, Bitcoin Cash ha mantenido una tendencia alcista en su cotización general.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 73.58%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 64.92%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.