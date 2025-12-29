En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este lunes, 29 de diciembre de 2025 en España es de 708,32 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,24%.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin Cash en comparación con el euro.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 5.71%, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 80.24%, evidenciando una tendencia alcista que ha atraído la atención en el mercado de criptomonedas. Esta evolución sugiere un potencial de rentabilidad significativo, a pesar de la volatilidad inherente a este tipo de activos.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 22.21%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.