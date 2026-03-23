La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 23 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 554,43 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,61% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el valor de Bitcoin Cash en relación con el euro, lo que podría indicar un creciente interés o confianza en esta criptomoneda. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un aumento del 5.18%, lo que sugiere un repunte en el interés y la actividad del mercado. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -5.99%, indicando que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a largo plazo. Esta dualidad en la evolución de su cotización refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 42.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 59.41%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.