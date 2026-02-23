La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 23 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 623,86 euros. Esta cifra refleja una variación del -7,25% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés por Bitcoin Cash está en aumento, lo que podría indicar un cambio en la percepción del mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -5.53%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 15.76%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el periodo anual. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque puede haber momentos de volatilidad, Bitcoin Cash ha mantenido una rentabilidad favorable a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 45.51%, es menor que la volatilidad anual del 60.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.