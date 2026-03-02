La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este lunes, 2 de marzo de 2026 en España es de 523,1 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,03%. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un interés creciente en el Bitcoin Cash en relación con el euro. Este aumento podría estar impulsado por factores como la adopción de criptomonedas y la volatilidad del mercado financiero tradicional. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -9.87%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, la variación ha sido más moderada, con un descenso del -1.86%. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una relativa estabilidad en un horizonte temporal más amplio, lo que podría indicar oportunidades de inversión a largo plazo para los interesados en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 32.81%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 522,9 euros.