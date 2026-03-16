La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 16 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 550,11 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,48% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 4%, lo que sugiere un interés renovado por parte de los inversores. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -5.9%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a largo plazo. Esta combinación de resultados resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 16.82%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.