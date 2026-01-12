En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 12 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 720,44 euros. Esta cifra refleja una variación del -4,4% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda y el interés por esta criptomoneda.

La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas sobre el futuro del Bitcoin Cash frente al euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -2.01%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una notable variación positiva del 79.99%, evidenciando un crecimiento significativo en su rentabilidad a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha mantenido una tendencia alcista en el contexto del mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 32.07%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.