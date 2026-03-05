La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 5 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 532,84 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,87% en comparación con el día pasado. En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que 0. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés renovado en la criptomoneda. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -2.19%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -6.86%, lo que indica que, a pesar de su potencial como criptomoneda, ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y estabilidad en el mercado. Esta evolución sugiere que los inversores deben ser cautelosos y considerar las fluctuaciones antes de tomar decisiones de inversión. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 40.67%, es menor que la volatilidad anual del 59.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 519,8 euros.