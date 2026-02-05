La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este jueves, 5 de febrero de 2026 en España es de 570,17 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -9,27%. En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que 0. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por Bitcoin Cash en comparación con el euro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -13.73%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 24.03%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el periodo anual. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque puede haber momentos de volatilidad, Bitcoin Cash ha mantenido una rentabilidad favorable a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 55.99%, es menor que la volatilidad anual del 59.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 570,2 euros.