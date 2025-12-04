En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 4 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 671,56 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,35% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 5.38%, lo que refleja una tendencia positiva en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, alcanzando un 92.53%, lo que indica un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Bitcoin Cash y su potencial como activo digital en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 66.84%, es mayor que la volatilidad anual del 65.29%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.