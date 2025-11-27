En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este jueves, 27 de noviembre de 2025 en España es de 621,34 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,26%.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.05%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 70.69%, evidenciando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta combinación de variaciones sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Bitcoin Cash ha mantenido una tendencia positiva en el largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 37.27%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 65.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.