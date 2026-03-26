La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 26 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 533,58 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,94% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -2.88%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -8.3%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad persistente y la necesidad de que los inversores consideren cuidadosamente los riesgos asociados a su inversión en Bitcoin Cash. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 25.80%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.