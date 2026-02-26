Este jueves, 26 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 568,24 euros, cifra que refleja una variación del -2,09% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés por Bitcoin Cash está en aumento, lo que podría indicar un cambio en la percepción del mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -14.17%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al observar su variación en el último año, la disminución es más moderada, con un cambio del -0.69%. Esto sugiere que, a pesar de la reciente volatilidad, la criptomoneda ha mantenido una estabilidad relativa en el largo plazo, lo que podría ser un indicativo de su potencial rentabilidad futura. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 78.78%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.48%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.