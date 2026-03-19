Este jueves, 19 de marzo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 524,21 euros, cifra que refleja una variación del -0,55% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva indica un posible crecimiento en la confianza de los inversores hacia el Bitcoin Cash en el corto plazo. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -1.25%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -13.79%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad persistente y la necesidad de que los inversores evalúen cuidadosamente su posición en este activo digital. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 23.74%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.51%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.