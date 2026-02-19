La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 19 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 654,24 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,93% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en su valor en comparación con el euro. La tendencia positiva indica un creciente interés y confianza en el Bitcoin Cash, lo que podría atraer más inversores en el futuro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -2.3%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 33.56%, evidenciando una tendencia positiva a largo plazo que ha atraído el interés de inversores y entusiastas de las criptomonedas. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un sólido aumento anual sugiere que, a pesar de las caídas temporales, Bitcoin Cash sigue siendo una opción rentable en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 11.08%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.