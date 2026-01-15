En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 15 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 682,1 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,02% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento.

La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en el valor de Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -7.67%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 43.09%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque puede haber momentos de volatilidad, Bitcoin Cash ha mantenido una trayectoria ascendente en el contexto anual.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 32.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 682,1 euros.