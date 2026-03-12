La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 12 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 525,96 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,56% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda y el interés por Bitcoin Cash en el mercado. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 0.73% en su cotización, lo que sugiere una ligera recuperación en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -10.27%, indicando que, a pesar de la reciente estabilidad, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis continuo para evaluar su rentabilidad. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 20.43%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.