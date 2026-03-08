La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 8 de marzo de 2026 en España es de 517,04 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,98%. En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que 0. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés renovado en la criptomoneda. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -0.53%, lo que refleja una tendencia de estabilidad en un mercado volátil. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación más significativa del -12.55%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su valor a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial, Bitcoin Cash ha tenido dificultades para mantener una rentabilidad positiva en el tiempo reciente. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 35.72%, es menor que la volatilidad anual del 59.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 517 euros.