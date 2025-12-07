En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este domingo, 7 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 684,61 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,91% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto indica un crecimiento en el valor de ambos activos, sugiriendo un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un aumento del 8.01%, lo que refleja un interés renovado en esta criptomoneda. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, con un incremento del 106.15%, lo que indica una tendencia positiva y una creciente rentabilidad para los inversores. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash sigue siendo una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 65.76%, es mayor que la volatilidad anual del 64.78%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.