La cotización del Bitcoin Cash este domingo, 29 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 524,96 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,67% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda y el interés por esta criptomoneda. La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas sobre el futuro del Bitcoin Cash frente al euro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una disminución del -5.32%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -17.68%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad que podría afectar la confianza de los inversores y su futuro desempeño. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 30.75%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.25%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.