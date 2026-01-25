En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 25 de enero de 2026 en España es de 682,52 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,39%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en su valor frente al euro, lo que podría indicar un creciente interés o confianza en el Bitcoin Cash.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 2.43%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido notable, alcanzando un incremento del 50.11%, lo que indica una evolución positiva y un aumento significativo en la rentabilidad para los inversores. Esta trayectoria sugiere un creciente interés y confianza en la criptomoneda, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 29.72%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.33%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 666,3 euros.