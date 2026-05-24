En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este domingo, 24 de mayo de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 406,17 euros. El valor de apertura refleja una variación del -538,62896 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esta tendencia indica un aumento en el valor del Bitcoin Cash respecto al euro.

En la última semana, Bitcoin Cash cayó -5.72% y en el último año acumula una variación de -42.46%, lo que refleja una tendencia bajista marcada. Esta evolución implica una rentabilidad negativa para quienes han mantenido posiciones en esos periodos, con pérdidas significativas respecto al precio de entrada. Aunque la volatilidad es habitual en criptomonedas, la magnitud del descenso anual sugiere un deterioro relevante del valor reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana, con un 39.54%, es menor que la volatilidad anual del 52.54%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 406,2 euros.