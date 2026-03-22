Este domingo, 22 de marzo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 541,33 euros, cifra que refleja una variación del -1,46% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda y el interés por esta criptomoneda. La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas sobre el futuro del Bitcoin Cash frente al euro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha mostrado una leve variación del 0.01%, lo que indica una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una disminución del -8.7%, lo que refleja un contexto más desafiante y una tendencia a la baja en su rentabilidad a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de la reciente estabilidad, Bitcoin Cash enfrenta dificultades para recuperar su valor anterior en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 40.15%, es menor que la volatilidad anual del 59.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.