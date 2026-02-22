Este domingo, 22 de febrero de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 675,92 euros. El valor de apertura refleja una variación del 27,34971 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica un crecimiento en el valor de Bitcoin Cash en relación con el euro, sugiriendo un aumento en la confianza del mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.32%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un crecimiento más significativo del 27.08%, indicando una tendencia positiva y una rentabilidad atractiva para los inversores a largo plazo. Esta combinación de resultados sugiere que, a pesar de las fluctuaciones, Bitcoin Cash ha mantenido un desempeño sólido en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 16.91%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.