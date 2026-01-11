En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 11 de enero de 2026 en España es de 762,82 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 3,25%.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto indica un crecimiento en el valor de ambos activos, sugiriendo un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.85%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 76.36%, evidenciando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta tendencia sugiere un interés renovado en la criptomoneda, impulsada por factores del mercado y la adopción creciente de las criptomonedas en general.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 24.83%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 762,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.