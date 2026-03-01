Este domingo, 1 de marzo de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 516,02 euros. El valor de apertura refleja una variación del -367,71004 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés por Bitcoin Cash está en aumento, lo que podría indicar un cambio en la percepción del mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -9.77%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, la variación ha sido más moderada, con un descenso del -1.18%. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una relativa estabilidad en un horizonte temporal más amplio, lo que podría indicar oportunidades de inversión a largo plazo para los interesados en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 35.54%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 60.05%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 516 euros.