Este viernes, 5 de diciembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 103.449,63 euros. El valor de apertura refleja una variación del 256,23715 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -1.32%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 13.54%, evidenciando su rentabilidad a largo plazo y la resiliencia del activo en un mercado volátil.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 62.13%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 38.33%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.